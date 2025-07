Variante di Olgiate Comasco pubblicato il bando | il costo sfiora i 10 milioni di euro

Un'opportunità storica per Olgiate Comasco, con un investimento di quasi 10 milioni di euro. La Provincia di Como ha appena pubblicato il bando per la variante alla Strada Statale 342 “Briantea”, promettendo di trasformare il territorio e migliorare la viabilità locale. Un progetto ambizioso che apre nuove prospettive di sviluppo e crescita. La realizzazione di questo primo lotto rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più connesso e sostenibile per la comunità.

La Provincia di Como ha pubblicato il bando per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al primo lotto della variante alla Strada Statale 342 “Briantea”, nel territorio del Comune di Olgiate Comasco. Il progetto prevede la realizzazione di un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

