LIVE Sudafrica-Italia Test Match rugby 2025 in DIRETTA | seconda sfida ai campioni del mondo

Buongiorno amici di OA Sport! Oggi vi portiamo in diretta dal Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth per il secondo test match tra Sudafrica e Italia nel tour estivo 2025. Dopo la combattuta prima sfida, i nostri azzurri affrontano i campioni del mondo in una gara imperdibile, ricca di emozioni e colpi di scena. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate di questa spettacolare sfida. Non mancate!

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sudafrica-Italia, test match di rugby del tour estivo 2025. Quest'oggi, al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth, la nostra rappresentativa sfiderĂ per la seconda volta negli ultimi sette giorni la corazzata sudafricana, squadra numero 1 del ranking e campione del mondo in carica. Lo scorso sabato, i ragazzi di Gonzalo Quesada hanno ben infastidito gli Springboks, che hanno prevalso con il punteggio di 42-24. Rassie Erasmus schiererĂ una formazione caratterizzata dall'unione di giovani prospetti e veterani di spessore, i quali vorranno impartire una sonora lezione agli azzurri, mettendo in mostra tutta la forza e il talento che li contraddistingue.

