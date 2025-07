Piena bassa e arancione lo spettacolo della Luna del Cervo fotografata a Cesenatico

Lo spettacolo in cielo della Luna del Cervo, detta anche Buck Moon in inglese, immortalata a Cesenatico. Si tratta del primo plenilunio dell'estate astronomica, uno dei fenomeni più suggestivi dell'anno in cui la luna appare più grande, più arancione e più bassa all'orizzonte. Due meravigliosi spettacoli della natura che ci ricordano quanto sia magico il nostro cielo: un invito a osservarlo con meraviglia e rispetto.

Lo spettacolo in cielo della Luna del Cervo, detta anche Buck Moon in inglese immortalata a Cesenatico. Si tratta del primo plenilunio dell'estate astronomica, uno dei fenomeni più suggestivi dell'anno in cui la luna è apparsa più grande, più arancione e più bassa all'orizzonte. Due. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: bassa - arancione - spettacolo - luna

Questa sera, 10 luglio 2025, alle 22:37 ora italiana, potremo ammirare il primo plenilunio dell’estate astronomica, famoso come (o Buck Moon). La vedremo più grande, più arancione e più bassa all’orizzonte, regalando uno spettacolo Vai su Facebook

Lo spettacolo della Luna del cervo, il primo plenilunio dell'estate astronomica; A luglio arriva la luna piena del cervo: sarà grande e arancione; Oggi la luna piena del cervo: perché si chiama così.

Lo spettacolo della Luna del cervo, il primo plenilunio dell'estate astronomica - Giovedì 10 luglio, alle 22:37, è andato in scena in Italia lo spettacolo lunare conosciuto con il nome di Luna del Cervo, Buck Moon in inglese. Riporta msn.com

Questa sera lo spettacolo della Luna piena del Cervo, l’atteso plenilunio di Luglio - Occhi al cielo questa sera, giovedì 10 Luglio 2025, perché alle 22:37, ora italiana, il firmamento si illuminerà con il primo plenilunio dell'estate astronomica: la Luna del Cervo. Si legge su terremarsicane.it