Torna la tradizione della Festa del Piemonte al Colle dell’Assietta

Torna la tradizione della Festa del Piemonte al Colle dell’Assietta, un'occasione imperdibile per rivivere la storia e le radici della nostra regione. Sabato 19 e domenica 20 luglio, la 57ª edizione celebra la battaglia del 1747 tra rievocazioni, sapori autentici e momenti di cultura. Immerso nello splendido scenario montano, questo evento rappresenta un ponte tra passato e presente, un’esperienza che non potete perdere. La festa vi aspetta per un weekend all'insegna della tradizione e del divertimento!

Sabato 19 e domenica 20 luglio si svolgerà la 57ª edizione della Festa dël Piemônt al Còl ëd l’Assieta, tradizionale manifestazione che celebra la storica battaglia del 1747. L’evento, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, si terrà sul suggestivo scenario del Colle dell’Assietta. Festa dël Piemônt al Còl ëd l’Assieta Viabilità e accesso Per sabato 19 luglio, la Direzione Viabilità . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Torna la tradizione della Festa del Piemonte al Colle dell’Assietta

In questa notizia si parla di: festa - torna - tradizione - piemonte

Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso - Bologna celebra un trionfo storico: dopo 51 anni, la Coppa Italia torna a far brillare la città. In una serata magica, il 14 maggio 2025, le strade si riempiono di entusiasmo, abbracci e lacrime di gioia.

Cellarengoestate ? ritorna a portare festa in tutto il paese e dintorni? 4 serate di musica e piatti della tradizione ? Venerdì 25 Luglio: accompagneranno il nostro pasto e delizieranno le nostre orecchie l esibizione corale de Le Nostre Valli e con ospite Vai su Facebook

Torna la tradizione della Festa del Piemonte al Colle dell’Assietta; Bosconero in festa: torna la sagra dell’Agnolotto tra gusto e tradizione; Festa del Maggiociondolo ad Oulx: torna la grande fiera tra tradizioni e dei sapori di montagna.

Bagnolo Piemonte: in località Montoso torna la “Festa dei Partigiani” nel segno della memoria - Sabato 12 e domenica 13 luglio due giorni di eventi, commemorazioni, musica e tradizioni per l’80° anniversario della Liberazione. Da targatocn.it

Tradizioni piemontesi: le più interessanti. Scopriamole ... - Torino Free - Il Piemonte è una regione con una ricca tradizione religiosa e popolare. Riporta torinofree.it