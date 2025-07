Tutti in pensione a 70 anni l’Italia è indietro sulla produttività

L’Italia si prepara a vivere una sfida epocale: pensioni più tardi e produttività in calo. Con l’allungarsi della vita, i lavoratori dovranno attendere più a lungo prima di poter godere dei benefici della pensione, mentre il Paese affronta un declino demografico e una stagnazione economica senza precedenti. Ma quali sono le soluzioni possibili per invertire questa tendenza e garantire un futuro sostenibile? La risposta richiede azioni concrete e innovazione su più fronti.

Gli italiani attualmente al lavoro dovranno andare in pensione più tardi rispetto all’età in cui i loro genitori si sono ritirati dalla vita attiva. E l’allungamento della durata della vita media c’entra solo in parte. Il nuovo rapporto Ocse sulle “ Prospettive occupazionali 2025 ” ribadisce che l’Italia si troverà nei prossimi decenni ad affrontare una sfida strutturale senza precedenti: una combinazione di declino demografico, stagnazione della produttività e bassa partecipazione al lavoro. Italia verso l’innalzamento dell’età pensionabile. Tutto questo metterà sotto pressione il sistema economico e previdenziale del Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tutti in pensione a 70 anni, l’Italia è indietro sulla produttività

