Arrestato in Svizzera e consegnato all’Italia | rapinatore estradato a Como per scontare pena

La città di Como celebra un importante successo nella lotta alla criminalità: grazie a un’efficace operazione di estradizione, la Polizia di Stato ha riportato in Italia un 32enne di Gioia Tauro, responsabile di precedenti reati. Dopo essere stato arrestato in Svizzera, l’uomo è stato consegnato alle autorità italiane per scontare la pena. Questo risultato testimonia l’efficacia della collaborazione internazionale nel mantenere la sicurezza e la giustizia.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Como ha eseguito un'operazione di estradizione che ha portato all’arresto e al rientro in Italia di un 32enne cittadino italiano, residente a Gioia Tauro (Reggio Calabria), precedentemente detenuto in Svizzera. L’uomo era destinatario di un provvedimento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

