Dove vedere in tv Italia-Romania oggi Mondiali pallanuoto 2025 | orario programma streaming

Non perdere l’appuntamento con la diretta di Italia-Romania ai Mondiali di pallanuoto 2025: oggi alle 14.45 su TV e streaming! Dopo il torneo femminile, i maschietti scendono in vasca per conquistare il primo importante successo nel Girone A. Segui con noi l’azione, il cuore e la passione degli azzurri, pronti a fare la storia. Preparati a vivere un’emozione indimenticabile!

Dopo il torneo femminile scatterà anche la prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: sabato 12 luglio a Singapore il Settebello esordirà nel Girone A contro la Romania. Il match andrà in scena a partire dalle ore 14.45 italiane. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ROMANIA DI PALLANUOTO DALLE 14.45 Sarà importante per gli azzurri del CT Sandro Campagna partire bene nel primo match del torneo iridato e presentarsi al meglio al secondo match contro la Serbia, che con ogni probabilità definirà la vincitrice del raggruppamento, che volerà direttamente ai quarti. Il match Italia-Romania dei Mondiali 2025 di pallanuoto in programma a Singapore sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD (58), Sky Sport Arena (201), Sky Sport Mix (211), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Romania oggi, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming

