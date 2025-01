Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns in copertina su 2K25 e debutta anche la Bloodline Edition

Prima durante la messa in onda di RAW e poi con un tweet di Triple H, la WWE rende ufficiali le prossime edizioni e copertine dedicate al videogioco.L’edizione classica vedrànella cover, a seguire l’edizionecon tutta la famiglia a fare da cornice ad un“Head of the Table” e infine la versione Deadman con Undertaker in.Qui il video dell’annuncio completo.A generational legacy that’s transcended our business. and must be acknowledged.Introducing your #WWEcover Superstar, The Original Tribal Chief @WWE. @HeymanHustle pic.twitter.com/fjyZdsbAHu— Triple H (@TripleH) January 28, 2025