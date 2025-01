Ilrestodelcarlino.it - "Volontari Expo, i nostri ambasciatori a Osaka"

Diciottopiù nove riserve. Saranno loro a rappresentare, a turno, San Marino in Giappone, all’Esposizione Universale didal 13 aprile al 13 ottobre. E insieme a loro una ’squadra’ di aziende sponsor. "A oggi – spiegano dal Commissariato generale nel giorno in cui team e sponsor sono stati presentati ufficialmente – sono quasi 30 le aziende, non solo sammarinesi, ad aver creduto nel progetto, alcune rinnovando la fiducia già testimoniata nelle precedenti edizioni di, altre affacciatesi quest’anno per la prima volta". Giornata di presentazioni nella quale, a fare gli onori di casa, sono stati il segretario di Stato al Turismo con delega aFederico Pedini Amati e il Commissario generale Filippo Francini. Insieme al console generale onorario del Giappone presso la Repubblica di San Marino, Leo Achilli.