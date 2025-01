Lanazione.it - Tutti insieme in marcia per la pace. Grido corale per dire no alla guerra

Erano circa duecento domenicainterreligiosa per la, quest’anno intitolata ‘Nessuno si salva da solo, restiamo uniti’. Organizzata dall’Azione Cattolica Diocesana è partita da largo Giuseppe Taliercio e si è conclusaMadonna dei Pescatori,fine della nuova passeggiata sulla diga foranea. Diverse le tappe intermedie con letture e racconti che hanno offerto spunti di riflessione. Inpersone di ogni età, religione e razza,uniti nel"basta guerre". Un messaggio forte e chiaro perche ladeve essere un impegno collettivo. In prima filadi Marina di Carrara la chiesa cattolica con il vescovo Fra Mario Vaccari e don Anthony, per la chiesa ortodossa padre Armnad, per quella metodista padre Massimo e per quella musulmana Sara e Javed.