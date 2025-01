Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Napoli è un campo difficile per tutti, in Champions non dobbiamo ripetere gli errori»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico della Juventusha parlato alla vigilia del match diLeague contro il Benfica:: «è unper, innongli»A Sky Sport ha dichiarato:«Andremo insenza fare calcoli. Abbiamo una grande opportunità domani, giochiamo contro una grande squadra. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico e vogliamo arrivare alla vittoria.digerire subito la partita di. Abbiamo recuperato bene, siamo pronti per fare una bella partita».E’ poi tornato ad analizzare la sconfitta contro il2-1 di sabato:«è stato unpernegli ultimi anni. Nel secondo tempo ci siamo abbassati e abbiamo sofferto. Non possiamoglidel secondo tempo. Vlahovic titolare? Lo vedrete domani».