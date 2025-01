Quotidiano.net - Terzo Megalotto della SS 106 Jonica: avanzamento al 67% con il Viadotto Avena in costruzione

Procedono spediti i lavori nel cantiere delstrada statale 106, in Calabria, che Webuild sta realizzando per conto di ANAS (Gruppo FS Italiane) e che hanno raggiunto ad oggi il 67% ditotale. Attualmente è in corso la realizzazione del, che rappresenta l'opera di scavalco di maggiore rilievo ingegneristico ed architettonico dell'intera opera". La riferisce, in una nota, la società Webuild. "Dopo essere stata portata in quota lo scorso dicembre la prima delle due pile a forma di 'V' che caratterizzano il- aggiunge la società - si sta ora procedendo con la spinta dell'impalcato, una tecnica impiegata in particolare in presenza di pile di altezze importanti che permette di costruire l'opera spingendo progressivamente in avanti l'impalcato, sezione per sezione, utilizzando appositi dispositivi di spinta.