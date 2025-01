Sport.periodicodaily.com - Sporting Braga-Lazio: le probabili formazioni

Gara valida per l’ottava ed ultima giornata di Europa League 2024/2025. I biancocelesti, già sicuri della qualificazione edel primo posto, fanno visita ai portoghesi che devono vincere per sperare nei play-off.si giocherà giovedì 30 gennaio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Municipal.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI portoghesi non possono prescindere dalla vittoria se vogliono provare a qualificarsi per i play-off, e poi sperare anche in una serie di risultati favorevoli. Sicuramente i biancocelesti sono l’avversario peggiore per riuscirci, ma la squadra di Carvalhal è reduce da tre vittorie nelle ultime 4 tra tutte le competizioni. I biancocelesti hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi grazie ad un percorso quasi perfetto. La squadra di Baroni guida infatti la classifica di Europa League con 19 punti, frutto di sei vittorie e un pareggio, e vuole ora mantenere il primato, sebbene arrivi dalla sconfitta casalinga in campionato contro la Fiorentina.