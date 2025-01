Lapresse.it - Sinner, dalle Olimpiadi a Sanremo fino al Quirinale, tutti i ‘no’ dell’azzurro

Leggi su Lapresse.it

Vittorie e rinunce, trionfi ma anche alcunie forfait che hanno fatto scalpore e diviso l’opinione pubblica. La rinuncia di Jannik, fresco vincitore a Melbourne del suo terzo Slam in carriera, a presenziare alla cerimonia alper celebrare insieme al Capo dello Stato, Sergio Matterella, i successi planetari del tennis azzurro nell’anno magico 2024, riporta alla mente alcune decisioni dell’altoatesino che fecero storcere il naso e scatenato commenti velenosi.rinunce alle due ultime edizioni dei Giochi olimpici, al forfait in Coppa Davis di due anni, passando per la doppia scelta di declinare l’invito a salire sul palco di, le sue ‘assenze’ si sono rivelate quantomai rumorose. Più delle sue presenze.Da ricordare che Jannik, testimonial di Milano-Cortina che prese parte al programma dei volontari dei prossimi giochi invernali, alci era salito lo scorso febbraio per celebrare il successo dell’Italia in Coppa Davis.