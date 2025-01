Oasport.it - Scherma, i convocati dell’Italia per il Grand Prix di fioretto a Torino: presenti tutti i medagliati olimpici, torna Volpi

Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio l’Inalpi Arena diospiterà la prima tappa stagionale deldi. Nell’unico appuntamento in calendario del massimo circuito internazionale sul suolo italiano si disputeranno solamente le competizioni individuali, che assegneranno come da regolamento punteggio maggiorato.L’Italia sfrutterà il contingente massimo in entrambi i settori, schierando complessivamente 40 atleti (20 uomini e 20 donne) tra cuigli ottoai Giochidi Parigi 2024. Da segnalare infatti il ritorno in pedana di Alice, che completerà il gruppo dei fiorettisti azzurri capaci di salire sul podio a cinque cerchi la scorsa estate in Francia.In campo femminile vedremo in azione Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Elena Tangherlini, Alice, Giulia Amore, Martina Batini, Irene Bertini, Matilde Calvanese, Erica Cipressa, Anna Cristino, Carlotta Ferrari, Aurorais, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Benedetta Pantanetti, Vittoria Pinna, Serena Rossini e Martina Sinigalia.