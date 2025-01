Quotidiano.net - Salvini: “Vergogna, vergogna, vergogna”. Conte: “Solito complottismo”. Meloni indagata sul caso Almasri, le reazioni politiche

Roma, 28 gennaio 2025 – Da una parte l’opposizione che “chiede chiarezza” sule bolla l’avviso di garanzia alla presidente del consiglio Giorgiae altri ministri come “atto dovuto”, dall’altra le forze di maggioranza che lo reputano “l’ennesimo attacco della magistratura alle istituzioni che non si fanno intimidire”. Nulla di inedito, insomma.: “e vittimismo della” "La ricetta die soci è sempre la stessa:e vittimismo, dai treni ai migranti. Non lasciatevi distrarre: lo fanno per non parlare dei loro errori e dei problemi reali dei cittadini, dei tagli sulle buste paga, delle zero-soluzioni su carovita e crisi industriale. Quanto aldel criminale libico, una cosa è già certa: il Governo ha combinato un grave disastro politico, mettendo in fila menzogne e versioni diverse, senza spiegarci davvero perché hanno imbarcato a nostre spese e con tutti gli onori su un volo di Stato un criminale libico anziché consegnarlo alla Corte penale internazionale".