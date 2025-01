Romadailynews.it - Roma: a Balduina ripristinati giochi vandalizzati in settimana scorsa

Sono state ripristinate dal dipartimento capitolino di Tutela Ambientale le attrezzature nell’area gioco del pianoro di via Proba Petronia anel MunicipioXIV e, in particolare, e’ stato sostituito lo scivolo a tubo della struttura a castello vandalizzato lada ignoti.Lo comunica in una nota il dipartimento Tutela Ambientale diCapitale.Il Servizio giardini – prosegue – era intervenuto immediatamente per rimuovere i frammenti deidanneggiati e mettere in sicurezza l’area. Torna pienamente fruibile l’area ludica di Proba Petronia che era stata completamente riqualificata con nuove attrezzature, pavimentazione antitrauma, panchine e recinzione dopo l’incendio che aveva colpito il parco del Pineto il 4 luglio del 2022. (Com)Agenzia Nova