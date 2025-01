Dilei.it - Re Carlo ad Auschwitz non trattiene le lacrime. Un’altra Regina accanto a lui

Leggi su Dilei.it

Reè apparso profondamente emozionato durante la visita ad-Birkenau. Lunedì 27 gennaio si è infatti recato in Polonia in occasione del Giorno della Memoria che ha coinciso con l’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento.Read-Birkenau senza CamillaIl primo viaggio internazionale del 2025 di Reè stato definito un “pellegrinaggio profondamente personale“. Sua Maestà si è recata in Polonia dove ha partecipato alla cerimonia di commemorazione in occasione dell’80esimo anniversario della liberazione di-Birkenau.era solo, senza Camilla che ultimamente si è mostrata poco in pubblico. Forse non si è ancora del tutto ripresa dalla polmonite che ha contratto di prima di Natale.L’agenda del Re è stata piuttosto fitta.