Ora serve un partito conservatore di massa. Tatarella sul dopo Fiuggi

Trent’anni, dalla prospettiva di governo, ci sono i presupposti per lanciare – magari non oggi, ma sicuramente domani – “undi”. E la premier Giorgia Meloni “è l’unica che lo può fare”. Fabrizio, vicepresidente dell’omonima fondazione, ha bene in mente cosa accadde il 27 gennaio di trent’anni fa. Lo spartiacque, la svolta. Anche se il lavoro per arrivare a quel passaggio epocale nella destra politica italiana “iniziò molto prima, grazie all’intuizione di Pinuccio”. A quale lavoro fa riferimento?nel 1986 fondò un giornale che si chiamava Destra Politica. L’obiettivo era quello di rivolgersi direttamente alle giovani generazioni. In qualche modo di passare un testimone nuovo, che veicolasse un concetto molto chiaro e piuttosto innovativo: la destra non doveva più essere emarginata.