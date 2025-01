Screenworld.it - Opus: Ayo Edibiri e John Malkovich nel cast di un horror che punta a rivoluzionare il genere

Il mondo del cinemasi prepara ad accogliere un nuovo e intrigante titolo:. Diretto da Mark Anthony Green, al suo debutto alla regia, il film vede la partecipazione di Ayo Edebiri enei ruoli principali.sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival e uscirà nelle sale il 14 marzo 2025, distribuito da A24.Secondo quanto riportato da Variety, Green ha voluto sovvertire i cliché dei film, scegliendoper il ruolo di Alfred Moretti, una leggendaria pop star, e scrivendo il personaggio di Ariel, interpretato da Edebiri, come una protagonista che non compie azioni stupide. La scelta di questi due attori è stata determinante per il regista, che ha voluto creare un contrasto tra il carismatico e stravagante Moretti e la riflessiva e attenta Ariel.