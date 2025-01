Spazionapoli.it - Napoli punito dopo la vittoria contro la Juve: la sentenza è ufficiale

calcio notizie – Arriva lala sfida di sabato sera, allo stadio Diego Armando Maradona,la: punizione per il club azzurro.Grande entusiasmo in casain seguito alladi sabato scorsolantus, anche se le notizie di queste ultime ore sono quasi tutte per gli ultimi sviluppi della sessione invernale di calcio mercato, giunto alle sue battute finali e decisive. In questi minuti, in particolare, è scoppiato in dibattito il merito all’accostamento di Ademola Lookman al club azzurro (clicca qui per la notizia), che in ogni caso è a caccia di un profilo importante per sostituire Khvicha Kvaratskhelia.L’attenzione di Antonio Conte, però, è anzitutto sbilanciata verso le dinamiche di campo, visto che c’è all’orizzonte un altro attesissimo big match, questa voltala Roma.