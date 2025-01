Serieanews.com - “Motta troppo impegnato, Conceiçao coatto antico”: la FLOP PARADE di Enrico Camelio

Leggi su Serieanews.com

Rieccocon la sua rubrica settimanale: da Thiagoagli esperimenti di Baroni, lasi accanisce sugli allenatori “tutte scuse,”: ladi(foto Ansa/LaPresse) – serieanews.comC’è chi inciampa, chi si perde per strada e chi decide di prendere la rincorsa e schiantarsi direttamente contro il muro. Questa settimana la nostratorna con tre protagonisti che, in modi diversi, si sono guadagnati il nostro podio irriverente. Tra scelte tecniche incomprensibili, atteggiamenti da Oscar per il miglior dramma e scuse che neanche nei peggiori bar di provincia si sentono più, ecco il meglio (o il peggio) della settimana calcistica. Non serve il VAR per assegnare i nostri premi, qui isono chiari come un rosso diretto.