Maltempo bomba d' acqua a Firenze

11.12d'. Pioggia e forte vento questa mattina con ripercussioni sulla circolazione stradale. Sono segnalati allagamenti in varie zone,anche nei sottopassi,e rami caduti. A Genova franato un muraglione,si scava per escludere feriti.Strade chiuse,frane in altre zone liguri, ma situazione migliora: chiusa allerta rossa Levante. Le piogge sono segnalate un po' ovunque al Nord e sulle regioni tirreniche e iltoccherà domani anche il Sud. Temperature basse,ma in linea con medie