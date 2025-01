Bergamonews.it - Maltempo, allagamenti sulla Statale 671. Strada chiusa per frana in Val di Scalve

Val Seriana e di. Ondata dinella notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio in Alta Val Seriana e in Val di.I temporali che hanno colpito i territori montani hanno causato frane e: come annunciato su Facebook dalla sindaca di Azzone Mirella Cotti Cometti, laProvinciale 60 che collega Dezzo ad Azzone in Val diè momentaneamenteal traffico in località Culsinella per uno smottamento che ha trascinato fango e detriticarreggiata. Lain località Culsinella tra Dezzo e Azzone Segnalate strade allagate in Val Borlezza, tra Cerete Basso e Clusone, e ingenti quantità di acqua presenti anche nelle gallerie di Albino e nella Montenegrone lungo la671 della Val Seriana.Sull’altro versante della provincia, in Val Brembana, nella serata di lunedì 27 gennaio si è aperta una voragine a Moio de’ Calvi,Provinciale che corre lungo il lago del Bernigolo.