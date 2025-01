Inter-news.it - Inter rinvigorita da Lecce nel segno di due protagonisti – Sky

Leggi su Inter-news.it

L’ha superato ilcon il punteggio di 4-0 nell’ultima giornata del campionato di Serie A. A spiccare sono stati due calciatori in particolare, ciascuno autore di un percorso non privo di ostacoli in questa stagione.IL RAGIONAMENTO – L’ha battuto ilper 4-0 nell’ultimo incontro esterno della Serie A. Sul punto si è espresso l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il quale ha posto l’accento sul valore di tale match per il futuro di Davide Frattesi all’: «Ottava trasferta consecutiva vinta, con 7 porte inviolate (19 in totale). La solidità dell’è diventata un marchio di fabbrica, come le prestazioni individuali di alcuni giocatori. Frattesi, ad esempio, che scaccia via i cattivi pensieri delle ultime settimane. Un gol fatto dopo una magia di Thuram, uno annullato e un rigore procurato nel contesto di una prestazione completa.