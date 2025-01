Ilfattoquotidiano.it - Il fallimento del Pnrr, l’economista Maestro: “Una visione tecnocratica che va contro le disuguaglianze e la transizione ecologica”

Era un cambio di passo evidente, perché affrontava gli effetti della crisi economica con grandi investimenti invece che con l’austerità. Serviva a dare una risposta solidale agli effetti della pandemia e, per quanto riguarda l’Italia, una risposta ai suoi problemi cronici: dal tasso di persone sotto la soglia di povertà assoluta, alle donne e giovani esposti a esclusione e disoccupazione, al declino del mezzogiorno, alla vulnerabilità del nostro paese ai cambiamenti climatici, ai rischi di frane e alle alluvioni nel degrado generale dei territori.Purtroppo, al contrario, con tutta probabilità ilè destinato a fallire questi obiettivi. Il duro atto di accusa si trova in un saggio di Adriana, direttrice della Scuola per l’Economia Trasformativa dell’Università per la Pace delle Marche e autrice di Leggere il presente per trasformare l’economia (Gabrielli editore).