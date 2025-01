Iltempo.it - I migranti arrivano in Albania. Riparte la roulette dei giudici

La nave Cassiopea della Marina Militare dovrebbe attraccare nel porto di Shengjin, in, attorno alle 8 di questa mattina. I 49a bordo, una volta terminate le operazioni di controllo e identificazione, saranno portati nell'hotspot di Gjader. La maggior parte egiziani e bengalesi, ma ci sono anche persone provenienti da Gambia e Costa d'Avorio. Un dettaglio di non poco conto, dal momento che sono proprio Egitto e Bangladesh le due nazionalità ad essere finite nel mirino deiitaliani che per ben due volte, a ottobre e novembre, non hanno convalidato i provvedimenti di trattenimento nei centri albanesi. La prima volta, i magistrati del tribunale di Roma hanno ritenuto che Egitto e Bangladesh non siano sicuri, appellandosi ad una precendente sentenza della Corte di giustizia europea.