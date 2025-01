Screenworld.it - Godzilla vs Spider-Man: il crossover è atomico! Ecco tutti i dettagli su trama e uscita

Leggi su Screenworld.it

Il più famoso kaiju della cultura pop ha vissuto numerosi scontri epici nel corso della sua carriera.vs King Kong è stata una delle ultime apparizioni cinematografiche, per citare quello più noto anche a un pubblico lontano da questo lucertolone gigante. Ma stavolta il discorso prenderà un’altra piega. Ci si sarebbe mai potuto immaginare una lotta che vede-Man battersi tra di loro? Forse no, ma nel 2025 tutto ciò diverrà realtà grazie a una nuova miniserie di casa Marvel che arriverà il 30 aprile in America.vs.-Man è scritto da Joe Kelly (Deadpool), con disegni di Nick Bradshaw (Wolverine and the X-Men). La storia si pone subito dopo Secret Wars, quella originale e non la rivisitazione più moderna. Inoltre il nostro amichevole Spidey di quartiere vestirà quel costume nero che lo ha reso famoso negli anni ’70 e dovrà affrontare contemporaneamente MJ, Cat Woman e la prima volta dia New York, tra traingoli amorosi e calamità che minacciano di distruggere la città.