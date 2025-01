Liberoquotidiano.it - Gli ebrei svelano l'ambiguità dem sugli antisemiti

Per molti anni, il Pd e la sinistra italiana hanno meccanicamente e furbescamente applicato al Giorno della Memoria uno schema analogo a quello – collaudatissimo – delle conferenze all'estero di Yasser Arafat. L'allora leader palestinese, com'è noto, alternava una risposta moderata in inglese (destinata all'opinione pubblica internazionale) e una incendiaria in arabo (indirizzata ai suoi). Quanto ai nostri progressisti, si sono costantemente affidati a una sorta di distinzione temporale, a quella che potremmo chiamare un'accortezza cronologica: il 27 gennaio una frasetta commossa sulla Shoah, e poi – dal giorno dopo – la consueta ripresa degli attacchi contro Israele. Insomma, in occasione della Giornata della Memoria una lacrimuccia per glimorti molti decenni fa, e subito dopo il ritorno a una freddezza glaciale nei confronti dello Stato ebraico.