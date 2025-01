Oasport.it - Dietrofront Sinner: domani non sarà al Quirinale da Mattarella

Leggi su Oasport.it

Janniknonalda Sergio. In precedenza l’indiscrezione era stata riportata da La Gazzetta dello Sport a proposito della disponibilità mostrata dal numero 1 del mondo di andare a Roma per incontrare il Capo di Stato e festeggiare i trionfi della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup.Secondo invece quanto riporta LaPresse, l’azzurronon andrà al, a differenza di quanto aveva auspicato il presidente della FITP Angelo Binaghi a Gr Parlamento: “Confido che Jannik, che è stato l’artefice più importante di questa cavalcata del 2024, che ha avuto tantissimi protagonisti e protagoniste, sia con noi dal presidenteper una celebrazione straordinaria che ci riempie di gioia”.Riposo assoluto quindi perche tornerà in campo nell’ATP 500 di Doha, visto che ha deciso di saltare anche l’ATP 500 di Rotterdam, laddove non difenderà il titolo.