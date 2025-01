Juventusnews24.com - Chukwuemeka Juve, non è una priorità. Si può fare solo con una cessione: due bianconeri in lizza per fargli posto. L’incastro

di RedazionentusNews24, non è unasul mercato ma si puòcon una: duepossonospazioE’ iniziato a circolare nelle ultime ore il nome di Carneyper il centrocampo, anche se per il calciomercatonon sarebbe comunque unain questa fase di mercato. A una settimana dalla chiusura, però, nulla si può ancora escludere.Come spiegato da Tuttosport, il giovane inglese è in uscita dal Chelsea e potrebbe diventare un’opportunità qualora si liberasse una centrocampo. Douglas Luiz e Fagioli quelli che hanno mercato e per questo indiziati a lasciargli spazio.Leggi suntusnews24.com