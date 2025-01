Ilrestodelcarlino.it - Cesena 2005, successo su Imola

Ampio86 - 53 (21 - 17, 33 - 28, 54 - 42) per lasu, fanalino di coda del campionato di basket maschile di Divisione Regionale 1 che si presenta al Palaippo con soli 9 uomini fra i quali spiccano soprattutto le assenze dei ‘veterani’ Dall’Osso e Sinatra. A referto si iscrivono dunque sette ragazzi dell’Under 19 con in aggiunta due senior poco più che ventenni (Poloni e Bisi).gioca col cuore e regge per i primi due quarti, poi però la benzina finisce eallunga in scioltezza, guidata da un ispiratissimo Filippo Rossi (26 punti) che brilla in mezzo a un collettivo risultato comunque ampiamente superiore rispetto agli avversari.non sembra in avvio pimpante e aggressiva e paga le cattive condizioni fisiche di Montaguti fortemente condizionato dai problemi alla caviglia, ma la sua serata poco brillante nelle conclusioni è compensata da una serie di 7 assist che mandano a canestro tutti i suoi compagni.