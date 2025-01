Quotidiano.net - Attacco alle ong. Striscione e polemiche:: "Voi stareste con Hitler"

Il presidente Sergio Mattarella ad Auschwitz. Le bandiere a mezz’asta al Senato e alla Camera per l’omaggio al Giorno della Memoria. La senatrice a vita Liliana Segre in visita al Portico d’Ottavia viene accolta dall’applauso di una scolaresca. E l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane che decide all’ultimo di partecipare all’incontro nel comune di Milano che quella cittadina aveva deciso di disertare in polemica con l’Anpi per l’uso della parola "genocidio" in riferimento a Gaza. Ma anche un cartello proiettato sulla Piramide Cestia e sul Palazzo della Fao a Roma in cui si criticano le Ong Amnesty International, Emergency e Medici senza Frontiere: "Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz, vi sareste schierati con". L’80esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio trascorre così, tra accuse di antisemitismo e critiche a Israele.