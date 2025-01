Lanazione.it - Archivia i tuoi dati in sicurezza con l’HDD esterno di Seagate, impermeabile e anti-urto

Leggi su Lanazione.it

LaCie Rugged è l’hard diskideale per chi cerca prestazioni elevate e protezione in qualsiasi ambiente. Gode di un design resistente a urti e cadute, ha una capacità di 2TB e vanta la connessione USB-C; di fatto, è perfetto perre file importin mobilità senza la minima preoccupazione. Lo puoi comprare su Amazon a soli 130,12 euro, con uno sconto del 16%; questa è un’offerta imperdibile per i professionisti che lavorano sempre in movimento. Compralo con il 16% di sconto HDDdiLaCie Rugged: il Must Have per i videomaker Questo è un prodotto pensato per durare a lungo; il LaCie Rugged è resistente a cadute, urti e acqua, così ti garrà sempre la massima protezione deianche in condizioni difficili. È la scelta ideale per chi lavora in mobilità o in ambienti poco favorevoli, ma è il anche il “Must Have” per i videomaker e i fotografi.