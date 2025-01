Ilgiorno.it - Angelo Frassi precipitato da un pilone sulle piste, c’è chi ha visto tutto. Corpo spostato e presunto infarto: cosa non torna

Pisogne (Brescia), 28 gennaio 2025 – Non solo l’anomala lesione al petto riscontrata in sede di autopsia alla vittima, compatibile con un, ha indirizzato gli inquirenti verso l’infortunio. Ma anche il racconto di alcuni testimoni, dei giovani sciatori che hanno assistito a parte dei fatti, sconfessando così la versione dei titolari dell’impianto, è stata determinante per orientare l’inchiesta. Si parla dell’indagine di cui è titolare la pm Erica Battaglia scaturita dalla morte di, il 67enne di Pisogne che la mattina dello scorso 28 dicembre era stato trovato mortoda sci della Val Palot per unmalore, sfociata poi venerdì nell’arresto (ai domiciliari) dei suoi datori di lavoro, Silvano Sorio e la moglie, Nicoletta Mereghetti, che gestiscono Val Palot Ski, e nel sequestro preventivo dello skilift Duadello.