Alvaro Morata e Alice Campello | confermato il ritorno di fiamma dopo 5 mesi

Roma, 28 gennaio 2025 – È ufficiale:ci riprovano! Il calciatore del Milan e l’influencer e founder del brand di cosmetici Masqmai sono tornati ad essere una coppiauna pausa che li ha tenuti lontani per circa cinque. Gli indizi sul fatto che stesse tornando il sereno si rincorrevano già da un po’: il giocatore, nelle scorse settimane, aveva infatti modificato la sua immagine del profilo ufficiale sui social e, nello scatto scelto, compariva anche la (ex?) moglie., inoltre, è stata avvistata allo stadio durante la partita Milan – Parma del 26 gennaio, match in cui giocava anche. Le prime voci dalla Spagna Dettagli social e presenze a bordo campo a parte, a parlare per primi di undiin maniera quasi ufficiale sono stati, nei giorni scorsi, i media spagnoli.