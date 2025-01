Sport.quotidiano.net - Allenatori. L’Ascoli ha scelto mister Cudini

ha fatto sedere sulla sua panchina il terzo allenatore della stagione. Esonerato Di Carlo (via Instagram dal patron Pulcinelli, cosa che ha suscitato non poche polemiche) subito dopo la sconfitta di venerdì scorso contro la Lucchese, il club bianconero ieri ha annunciato l’ingaggio dell’ex Pineto, Mirko, più volte negli ultimi anni accostato anche alla panchina del Rimini. Marchigiano di Sant’Elpidio a Mare,è una vecchia conoscenza della piazza bianconera, avendo militato nelda difensore dal gennaio 2004 al gennaio 2007 vestendo il bianconero 57 volte nel campionato di serie B (più due di playoff) e 30 nell’ultima serie A del Picchio. Ora ad Ascolici torna da allenatore, con una pesante eredità e una classifica che non brilla, per quelle che erano le attese estive.