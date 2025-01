Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-01-2025 ore 17:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la liberazione di Dio speriamo che da giù mi tiene con il fiato sospeso Tel Aviv avverrà entro venerdì ha fatto sapere a Massa riprendo che vi lascerà La giovane e altri due ostaggi prima di venerdì mentre altre persone saranno consegnate l’indomani l’ambito degli spazi in corso guidati da mediatori le tue parti hanno raggiunto un’intesa è iniziata intanto la marcia di migliaia di palestinesi sfollati verso il nord di casa attraverso il corridoio e attraverso la strada del mare da sci alle 7 ora locale in cui si potevano muovere solo a piedi Mentre i veicoli si sono potuti spostare verso nord dopo un’ispezione dalle 9 ora locale 8 in Italia secondo la BBC lo spostamento sta venendo senza problemi Speriamo in Italia iniziato attenzione polemiche la giornata della memoria 2020 5 anella notte un duro messaggio anti vnd è stato proiettato sulla Piramide Cestia e su altri edifici della capitale sei sveglia avesse bomba i treni per Auschwitz vi sareste schierati con Hitler ipocrisia antisemitismo sono le nostre bandiere si leggeva nel mirino oltre all’energia anche le associazioni accusato di essere prevenute nei confronti dello stato così Amnesty diventa amnesi Emergency ipocriti ma nel mirino sono finiti anche lampi Medici Senza Frontiere e la Croce Rossa Internazionale condanna da parte dell’anpi ma il presidente della fondazione museo Shoah diMario Venezia attaccare azione comprensibile che nel giorno della memoria reale capi di stato da cui Presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno partecipato ad Auschwitz alla cerimonia per gli 80 anni dalla chiusura del campo di concentramento una fitta Papa francesco dice mai negare l’orrore della Shoah debellare l’antisemitismo in Italia numero di iniziativa ma anche vigilia di polemiche dopo gli insulti a Liliana Segre dopo la scelta della comunità ebraica di Milano di disertare l’incontro con Lampi di rabbino capo di Milano critica il papà per esserti chiesto se si ha in atto Un genocidio e accusa di sottovalutare l’antigiudaismo il la memoria Ci sono cose molto più gravi di quelle avvenute 80 82 anni fa ferma Roberto fiore raduno delle fermate del treno Fea migranti in chiusura sono i due maschietti di 23 anni i cadaveri sbarcati ieri sera a Lampedusa portati nella camera mortuaria di Cala Pisana a recuperarli in aria maltese a 53 miglia nautiche da Lampedusa era stato l’equipaggio della nave registi Punk che Lia poi trasbordati così come previsto una motovedetta della Guardia Costiera i genitori di bimbi morti annegati sono tra i sopravvissuti tanta quanti mesi delle Fonti dei 14 migranti un minorenne non viene sentito originario di Nigeria e Camerun vi sarebbero due dispersi in cui un altro bimbo di poco più di un anno era l’ultima notizia Grazie per averci seguito In collaborazione con Agenzia Italia Stampa