Ultime Notizie Roma del 27-01-2025 ore 11 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ho appuntamento con l’informazione le principalidall’Italia e dal mondo la giornata della memoria un importante ricorrenza internazionale celebrata ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’olocausto a sensibilizzare il mondo sul tema della Shoah questa giornata non solo un’ora la memoria di milioni di ebrei uccisi nei campi di concentramento nazisti in vita anche riflettere sui valori della libertà e della dignità umana nel rispetto reciproco e tanti sono gli eventi e gli appuntamenti in tutta Italia e nel mondo per questa giornata ora la cronaca i carabinieri hanno condotto una maxi operazione nel carcereno di Rebibbia per sgominare un sistema illecito di traffico di droga e benefici 32 le persone colpite da misure cautelari 4 operavano per far ottenere pene alcuni detenuti attraverso certificazioni false Mentre gli altri 28 gestivano la rete di spaccio di stupefacenti è caduto dal tetto della sua abitazione sul quale era salito per pulire la canna fumaria e dopo un volo di alcuni metri finito a terra morendo sul colpo la vittima è un poliziotto 53enne di Sant’Agata de’ Goti Benevento in servizio Caserta lascia una moglie e quattro figli e secondo una prima ricostruzione l’uomo mentre stava controllando pulendo la canna fumaria sarebbe scivolato perdendo l’equilibrio finendo nel vuoto l’impatto con il terreno dopo un volo di parecchi metri non gli ha dato scampo è inutile sono stati soccorsi del 118 Italia Arabia Saudita mi interessa stringere accordi strategici materie come le energie rapporto con l’Africa la difesa di investimenti mentre altro te me la questione di chi dovesse favorire attività di proselitismo in Europa e su questo io non l’ho detto Giorgia Meloni dopo la visita ad Aulla la firma della dichiarazione di partenariato con il principe Bin Salman e sulla questione di darti il premier aggiunto uno scontro non conviene a nessuno Daniela Santanchè non si metteva davanti affermato il ministro del turismo dal villaggio Italia di Gedda in merito al rinvio a giudizio per presunte irregolarità nei bilanci di via una delle società del gruppo telefonato ed è dismesso le cariche la senatrice di Fratelli d’Italia aveva già dichiarato di recente di non volerti dimettere dal governo a meno che non lo chiede il premio Giorgia Meloni e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa