Supergirl la donna del domani | Tom King e il racconto una sopravvissuta a un genocidio

È stato annunciato pochi giorni fa l’inizio della produzione del film su, con Milly Alcock pronta a dare le sembianze all’eroina di casa DC in unche prenderà spunto dalla premiata storia di Tom: Ladel.Fumetto generazionale, meravigliosamente disegnato dagli acquerelli di Bilquise Evely, con una storia che affonda le sue radici in uno dei più grandi film della storia del cinema e nel retaggio ebraico del suo autore.: Una Storia di Rinascitavista da Tome Bilquis Evely- © DC ComicsKara Zor-El, aka, nasce su Krypton come figlia di Alura In-Ze e Zor-El, il fratello di Jor-El (padre di Superman). A differenza del cugino Kal-El, che lascia Krypton come neonato, Kara è un’adolescente quando il suo pianeta viene distrutto.