"Sorsi di Orobie", il gruppo Acque Bracca-Pineta e Orobiestyle insieme per la montagna

Bergamo. È un’alleanza nel segno delle Valli dellebergamasche quella messa in campo dal, realtà di primo piano nel settore dell’acqua oligominerale, e dastyle, associazione no profit costituita da imprenditori locali innamorati del territorio e impegnati nella sua promozione e valorizzazione. Due realtà chehanno deciso di dare vita a una campagna destinata a far conoscere la bellezza e la ricchezza paesaggistica dei comprensori presenti alle pendici delle.Così, a cominciare dalle bottiglie in vetro da un litro delleminerali, si farà in modo di raggiungere un vastissimo pubblico a cui dare la possibilità di «assaporare» parte dell’offerta territoriale attraverso un video colmo di scorci suggestivi, attività sportive e di relax.