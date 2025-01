Ilgiorno.it - Sant’Alessandro si libera del traffico pesante

Si alleggerisce ilsulla A4, con benefici anche per lo svincolo della tangenziale nord (A52) dia Monza. Proprio dove vedrà la luce un progetto che avrà un impatto importante sul quartiere, cioè il nuovo maxi svincolo San Rocco-di collegamento tra tangenziale e Statale 36, progettato dalla società Serravalle per velocizzare di 9 minuti ilin direzione Bormio (pensato per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026). In Commissione V di Regione Lombardia, durante un incontro con Autostrade per l’Italia è emerso come l’apertura della corsia dinamica sull’autostrada A4 - che ha eliminato il divieto di transito notturno per i mezzi pesanti - ha ’to’ l’uscita Monza. "Un passo avanti significativo per la viabilità – commenta la consigliera regionale di Lombardia Migliore, oltre che consigliera comunale a Monza nel Gruppo Misto, Martina Sassoli –, anche se l’iter del maxi svincolo resta complesso".