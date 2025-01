Romadailynews.it - Roma: ruba occhiali griffati e li nasconde nei pantaloni poi aggredisce commesso, arrestato 48enne

Ha nascosto neidiverse paia di, per poi aggredire un dipendente del negozio nel tentativo di fuggire. Fingendosi un cliente, l’uomo di origini peruviane e’ entrato in un negozio di un noto brand di, ed ha iniziato ad aggirarsi tra gli espositori. Il suo comportamento sospetto, pero’, non e’ sfuggito ad undel negozio, che ha tenuto d’occhio tutti i suoi movimenti ed e’ riuscito a coglierlo sul fatto, proprio mentre “sistemava” gliall’interno dei.Cosi’ quando il dipendente lo ha bloccato, mentre si dirigeva verso l’uscita, invitandolo a saldare il “conto”, il malvivente, irritato dalla richiesta, ha subito reagito con violenza e nel tentativo di dimostrare che ilera in errore, maldestramente, ha fatto cadere alcuni deglioccultati a terra.