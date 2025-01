Ilgiorno.it - “Progetto frutta“ nelle scuole: alimentazione contro gli sprechi

Leggi su Ilgiorno.it

Un cambiamento che ha tanti obiettivi: promuovere abitudini alimentari sane e il consumo di, ridurre glie offrire un’opportunità di risparmio per le famiglie. Il “era già stato introdotto all’Istituto Copernico. Ora, come comunicato agli altri Istituti Comprensivi e alle famiglie e a seguito dell’iter per reintrodurre l’iniziativa dopo molto tempo, tutti i bambini possono gustare lafresca come spuntino di metà mattina, invece che a fine pasto. Laproposta a conclusione del pranzo, infatti, molto spesso non veniva consumata o solo assaggiata, finendo, così, nel cestino. "Uno spreco che vogliamo evitare - commenta l’assessora a Nidi eAngela Crisafulli -. Desideriamo che i piccoli imparino il valore del cibo, anche a scuola".