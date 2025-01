Serieanews.com - Napoli, non solo Garnacho: l’indizio che svela perché Manna acquisterà il difensore centrale

lavora nonperche rivelagli azzurri acquisteranno anche un, noncheil– SerieanewsIlnaviga a vele spiegate in campionato: sette vittorie consecutive per gli azzurri che nelle ultime due hanno steso l’Atalanta a domicilio e la Juventus al Maradona, due sfide vinte in rimonta a dimostrazione ulteriore di come la squadra abbia una grande solidità mentale. La sfida contro i nerazzurri era una sorta di sfida scudetto e la squadra di Gasperini è stata quasi definitivamente tagliata fuori dalla lotta per il titolo.Contro la Juve, la madre di tutte le partite per il tifo azzurro, il tranello era dietro l’angolo: bianconeri imbattuti in campionato e reduci dalla vittoria contro il Milan.