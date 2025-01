Quotidiano.net - Lotrèk si espande. La digital agency cerca nove nuovi talenti

LA PERFORMANCE di crescita diprosegue ed è accompagnata da un conseguente piano di assunzioni.(nella foto a destra, il ceo e co-founder Filippo Gruni) è lache guida e supporta le aziende nell’ambito della trasformazione ed accelerazionee, continua la sua ambiziosa espansione. E per riuscire a perseguire iobiettivi previsti per l’anno 2025, amplia ulteriormente il proprio organico, rindo nuove figure professionali da inserire all’interno del suo modello di impresa cooperativa dove ciascuna risorsa possiede una quota aziendale all’interno del collettivo imprenditoriale. Le posizioni aperte tra l’headquarter a Pistoia e la sede milanese dell’agenzia, sono consultabili anche sul sito dio sulla pagina LinkedIn. Per tutte le posizioni è garantito lo smart working.