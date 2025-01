Ilfogliettone.it - L’attore che rifiutò l’etichetta di divo: il lasciato di Paul Newman a 100 anni dalla nascita

In un’epoca in cui il glamour e il fascino si misurano con nuove metriche,Leonard, noto come l’iconico “uomo dagli occhi di ghiaccio”, avrebbe celebrato il suo centesimo compleanno, nato il 26 gennaio 1925 nella raffinata Shaker Heights, Ohio. La sua figura, un tempo acclamata come l’apice della bellezza maschile, continua a sfidare i canoni estetici di Hollywood, pur essendo l’ultimo ad accettaredorata di, cresciuto sotto il rigido scrutinio del sistema degli Studios, ha saputo navigare il mare della celebrità con una bussola tutta sua, rifiutando il copione imposto dall’industria per scrivere un capitolo del tutto personale sul libro dei ribelli. In questo, ha trovato confronto e contrasto con le leggende del suo tempo: Marlon Brando, James Dean e Steve McQueen, ciascuno con la propria interpretazione della disobbedienza artistica.