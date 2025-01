Ilfattoquotidiano.it - La scuola di Pioltello sarà chiusa anche quest’anno il giorno della fine del Ramadan ed è di nuovo polemica

Nonostante le polemiche dello scorso anno con tanto di intervento del ministro dell’Istruzione e del Merito, l’istituto comprensivo Iqbhal Masih di(Milano), torna a festeggiare Id al-fitr, letteralmente la “festainterruzione” del digiuno ovvero del. Ufficialmente il dirigente Alessandro Fanfoni, contattato da ilfattoquotidiano.it si trincera dietro il silenzio.Lo scorso anno nel calendario pubblicato sul sitoera esplicitato “presumibilmente lunedì 08/04/2024 in occasionefesta dise infrasettimanale”. Invecela festività musulmana non è citata in maniera esplicita, ma è prevista la sospensione delle lezioni lunedì 31 marzo esattamente coincidente alin cui i fedeli islamici celebrano il termine del mese sacro. Una data deliberata per scelta dal consiglio d’istituto insieme a giovedì 6 marzo e venerdì 2 maggio, ma mentre la prima e la seconda si possono definire un cosiddetto “ponte” essendo collegate alle vacanze per il carnevale ambrosiano (venerdì 7 e sabato 8 marzo) e per la festa del lavoro, quella dimarzo non trova agganci con sospensioni dettate dal calendario regionale e nemmeno con il Santo Patrono che aè Sant’Andrea, 30 novembre.