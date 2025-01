Linkiesta.it - La lotta all’antisemitismo è la nuova barricata per chi crede nella democrazia

Moralmente per tanti, troppi, oggi uccidere un ebreo non è un reato. Ne ho avuto la prova in tante discussioni sui social, ascoltando i cori dei cortei che ogni sabato dopo il 7 ottobre 2023 attraversano l’Europa e rompendo più di qualche amicizia. Oggi gli ebrei europei sono più soli, più ghettizzati e più a rischio. E drammaticamente importa davvero a pochi. Ormai cinti dal terrore, gli ebrei europei scelgono di girare senza la kippah per le strade e vivono con addosso la sensazione di un’intifada permanente. Immaginate se fosse impedito a un cristiano di girare con un crocifisso al collo per le strade di Roma, quanta giusta indignazione avremmo per settimane sui giornali? Verrebbe sottolineato come l’Occidente sia in pericolo con toni apocalittici e sicuramente qualche rifiuto in termini visivi si raccoglierebbe.