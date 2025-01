Spazionapoli.it - “Io so bene cosa vorrebbe Conte”: l’ex azzurro lancia un messaggio al Napoli!

Leggi su Spazionapoli.it

La stagione delprosegue al meglio con il primo posto in classifica. Intanto, però, un exha volutore unalla capolista. Ilè primo in Serie a con grande merito, ma il progettoè molto più ampio di così. La società, dopo aver ingaggiato Antonio, ha deciso di cambiare totalmente strada per tornare a competere per obiettivi importanti. La risposta del tecnico è già arrivata, anche se siamo solo agli inizi dell’esperienza in Campania. A tal proposito, una nota bandiera azzurra hato unproprio alla capolista.Benitez: “stimolerebbe la squadra anche in Champions League”Rafa Benitez ha contribuito a scrivere la storia del. Per la prima volta e grazie all’allenatore spagnolo, i tifosi hanno vissuto la squadra sotto una veste diversa: quella europea.